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شام يونس: بدء صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

شام يونس: بدء صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

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أعلن هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، بدء صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالمؤسسات الخاصة والحزبية عن شهر يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن المبالغ المستحقة تم ضخها في ماكينات الصرف الآلي.

وأوضح يونس - في تصريح اليوم الأحد - أنه فيما يتعلق بالزملاء في الصحف القومية فالمبالغ المستحقة في طريقها للمؤسسات، تمهيدًا لبدء الصرف، طبقًا لتصريحات المجلس الأعلى للإعلام.

ووجه الشكر إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لبذله جهدًا في ذلك الشأن، في محاولة لتثبيت موعد صرف البدل.


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