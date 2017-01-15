الرائد مات ماسون دور جديد لـ توم هانكس

يعود الممثل الأمريكى توم هانكس من جديد إلى الفضاء الخارجى، حيث تم اختياره لدور البطولة فى فيلم روائى طويل يستند إلى شخصيات من شركة الألعاب Mattel التى أُطلقت فى ستينات القرن العشرين.



وتدعى الشخصية التى سيقوم هانكس بأدائها "الرائد مات ماسون"، والفيلم سيكون من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وسيقوم كاتب السيناريو أكيفا جولدسمان، الذى عمل سابقًا مع هانكس فى "The Da Vinci Code" و"Angels & Demons"، بكتابة نص الفيلم من القصة القصيرة عن شخصية مايكل شابون الفائز بجائزة بوليتزر.



والرائد مات ماسون هو رائد فضاء يعيش ويعمل على سطح القمر، والذى تزامن مع شعبية لعبة سباق الفضاء الأمريكى فى الستينات من القرن الماضى، ويضم الفيلم شخصيات مختلفة مثل طاقم الفضاء والحلفاء والأشرار الأجانب.



