وزارة الثقافة تنظم الأحد المقبل معرض "نجيب محفوظ..بختم النسر"





ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية فى السابعة مساء الأحد المقبل معرض بعنوان " نجيب محفوظ .. بختم النسر" وذلك بمناسبة ذكري وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وذكر الصندوق في بيان اليوم الخميس أن المعرض يتضمن أكثر من 70 وثيقة من الوثائق الحكومية التي تحمل ختم النسر والمأخوذة من كتاب ختم النسر للكاتب الصحفي"طارق الطاهر" علي مدار حياته بدءا من شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية ويظهر فيها توقيع "محفوظ" باللغتين العربية والأجنبية وكذلك شهاداته في المراحل الدراسية المختلفة حتي حصوله علي ليسانس الآداب من الجامعة المصرية .

بالإضافة إلي المستندات الوظيفية الخاصة بالراحل الكبير منها: القرارات الوزارية بتقلده رئاسة مؤسسة السينما , اقرارات الذمة المالية , القرار الوزارى بضمه لمجلس إدارة جامعة الثقافة الحرة ( الجامعة الشعبية) , بالإضافة إلى العديد من أوراقه الخاصة مثل : كشف الممتلكات, تقارير العمل السرية , والقرارات التي تخص فترة توليه للرقابة علي المصنفات الفنية وأهم القرارات التي اتخذها.

ويعقب الإفتتاح ندوة مع الفنان التشكيلى الكبير د. مصطفى الرزاز بمشاركة الكاتب الكبير طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب ويديرها الكاتب الصحفى إيهاب الحضرى وبحضور الكاتب الكبير يوسف القعيد المشرف علي متحف نجيب محفوظ . ويستمر المعرض حتى الأحد 8 سبتمبر بمقر المتحف بتكية أبو الدهب( بجوار الجامع الأزهر).



