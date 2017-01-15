هيئة الكتاب تصدر كتاب "فلسفة التاريخ بين فلاسفة الغرب ومؤرخي الإسلام"

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، اليوم الخميس، كتابا بعنوان (فلسفة التاريخ بين فلاسفة الغرب ومؤرخي الإسلام)، تأليف د. محمود إسماعيل ود. سلمى محمود إسماعيل.







وذكرت الهيئة، في بيان، أن الكتاب يكشف عن السمات المشتركة بين الفلسفة والتاريخ ومن أهم هذه السمات تناولهما لموضوع الحضارة الإنسانية، تلك التي تشكل وسطkا بين التاريخ والفلسفة، كما يشترك المؤرخ مع الفيلسوف في البحث عن الأسباب والدوافع التي تفسر أفعال البشر.





ويوضح الكتاب أن الفلسفة خاصة في العصر الحديث تستمد رؤاها من معطيات الواقع التاريخي بالقدر الذي يؤرخ فيه المؤرخ للرؤى والنظريات الفلسفية بما يدخل في إطار تاريخ العلم.





كما يبحث الكتاب في التفسير الديني للتاريخ، وبواكير فلسفة التاريخ في عصر النهضة الأوربية وتطورها في عصر الأنوار، وكذلك الرؤية المثالية للتاريخ والتفسير المادي له.





ويوضح الكتاب مفهوم فلسفة التاريخ عند المؤرخين المحدثين، وفلسفة التاريخ عند مؤرخي الإسلام.



