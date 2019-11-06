رحلة الى المريخ ورشة عمل تنطلق في مكتبة المستقبل اليوم

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الخميس بمكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة فعاليات ورشة العمل "رحلة الى المريخ " والتى تستهدف الاطفال من عمر 9 وحتى 15 عام تأخذهم في جولة تخيلية إلى كوكب المريخ يتعرف فيها الأطفال على معلومات وحقائق مثيرة، عن مجموعتنا الشمسية والسفر في الفضاء من خلال أنشطة تنمي لديه مهارات التساؤل والبحث والاستكشاف .



قال د.نبيل حلمى امين عام جمعية مصر الجديدة ان ورشة العمل ستكون بمثابة محرض إبداعي لخيال أطفالنا الصغار وشبابنا اليافع من خلال تجربة زيارته للتعرف على أنواع الأقمار الصناعية والسفن الفضائية وطرق الاستيطان والنزول على القمر والمريخ من أجل أن نحول الخيال والفكر واقعا ويستمتعون بتجربة حياة رواد الفضاء بل ويختبرون كثيراً من التحديات التي تواجه الرحلات الفضائية اليوم وفي المستقبل .

واشار حلمى الى أن ورشة العمل ستساهم في تشجيع الأطفال، جيل الغد، للتعرف على فوائد اكتشاف الفضاء والاهتمام به لعله يكون مجال دراستهم المستقبلية، تماشياً مع توجهات الدولة في دخول هذا العالم الفريد ومشاركة الإنسانية في الإنجازات العلمية، كما ستلعب الورشة دوراً في إشباع فضول الأطفال وتنمية خيالهم حول مستقبل الحياة على كوكب الأرض وضرورة السعي المتواصل للبحث عن الكائنات الأخرى التي يمكن أن تكون موجودة في مكان آخر من الكون.



