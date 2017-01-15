استئناف عرض مسرحية مفتاح شهرة على مسرح "الفلكي " في الثلاثين من نوفمبر

يعود أبطال العرض المسرحي"مفتاح شهرة",للوقوف من جديد على خشبة مسرح "الفلكي " بالجامعة الأمريكية وسط القاهرة, لتقديم الموسم السادس للعرض في الثلاثين من نوفمبر الجاري.



يذكر أن عرض "مفتاح شهرة"تم تقديمه على مدار خمسة مواسم حقق خلالها نجاحات كبيرة على مسارح عديدة من أبرزها : الهناجر , والفلكي , وساحةروابط , كما مثل مصر في مهرجان "دونزدورف"المسرحي الدولي بألمانيا العام الماضي .

وتعد المسرحية تجربة مميزة ومختلفة فيما يقوم بالبطولة فريق "اللعبة" المسرحي.

وتدور أحداث العرض الذى تبلغ مدته 50 دقيقة حول اثنين من الكومبارس : مفتاح وشهرة ويتم حبسهما بالخطأ داخل غرفة ملابس خاصة بتصوير عمل سينمائي فيبدأ كل واحد منهم حديث عن ظروفه وأحلامه وحبه للفن ومن هنا تنطلق أحلامهم ويؤدون كل الأدوار التي تمنوا أن يؤدوها ثم ينتقل الاثنين بين مقاطع سينمائية ومسرحية متنوعة فيما يسدل الستار عن أحداث المسرحية وكل منهما قابض على قطعة ملابس وكأنها أمله في تحقيق شهرة قادمة.



