المخرج أحمد خالد موسى يستأنف تصوير "لص بغداد" أول سبتمبر

يستأنف المخرج أحمد خالد موسى، تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد" للنجم محمد إمام، أول سبتمبر المقبل.



وقال موسى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه من المقرر أن يواصل تصوير أحداث العمل حتى منتصف أكتوبر القادم، مضيفا أن المشاهد المتبقية تعد من أكثر المشاهد إثارة وصعوبة وأغلبها يحتوى على الأكشن.

وتابع موسى أن المشاهد المتبقية ستصور ما بين القاهرة ودبي، معربا عن أمله في طرح الفيلم بدور العرض السينمائي بموسم منتصف العام الدراسي . ويراهن موسى على نجاح "لص بغداد"، خاصة أن العمل يعتمد على المغامرة والتشويق والإثارة، وتتخلل أحداثه التي تدور في إطار الأكشن بعض المواقف الكوميدية.

ويختلف فيلم "لص بغداد" بشكل كامل عن كل الأفلام السابقة التي شارك فيها الفنان محمد إمام، وسيقدمه للجمهور في ثوب جديد تماما، حيث يتناول العمل فكرة المجموعة التي تبحث عن سر ما. "لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج تامر مرسي، وبطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، ومحمد عبدالرحمن، وتلعب الفنانة ياسمين رئيس دور البطولة النسائية فى الفيلم الذي يعتبر أول تعاون لها مع محمد إمام .