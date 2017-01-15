إعادة تشغيل قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي

تعيد وزارة الثقافة افتتاح قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي بعد تطويره وإعادة تأهيله، الخميس المقبل الموافق 27 يونيو .

ويعد إعادة تشغيل قصر ثقافة السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة إضافة جديدة لبنية الثقافة المصرية وخطوة جديدة على طريق إثراء مجال السينما لأنه الوحيد المتخصص نوعيًا ويساعد في صناعة وعرض الأفلام.

يذكر أن قصر ثقافة السينما تأسس عام 1989 وتوقف عن العمل عام 2016 لتطويره وتزويده بوسائل الحماية المدنية في فترة تولي الراحل الدكتور سيد خصاب رئاسة هيئة قصور الثقافة، واستمرت الهيئة في إجراء عملية التطوير حيث تم الانتهاء من وضع منظومة الحماية المدنية وتحديث أجهزة العرض به.

وتصل الطاقة الاستيعابية للقصر إلى 244 مشاهدا ويضم دورا أرضيا يحتوي على بلاتوه، وغرفة التحكم بالتسجيل الصوتي ، و4 مكاتب إدارية ، إلى جانب عدد من غرف الخدمات والحماية المدنية، أما الدور الأول فيضم قاعتين للسينما ، وغرف التحكم ، وقاعة استقبال، ويضم الدور الثاني مكتبة عامة وقاعة سينما، فيما يحتوي سطح القصر على قاعة سينما صيفية.



