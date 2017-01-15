الآثار: البدء في عملية تدقيق احداثيات محلج الاقطان بالقناطر الخيرية

قامت لجنة متخصصة من اعضاء الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بزيارة ميدانية إلى محلج الأقطان بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية للبدء في عملية تدقيق احداثيات الموقع الأثري. تتم عملية التوثيق بالتعاون مع مسئولي المساحة والأملاك التابع لقطاع الآثار الأسلامية والقبطية ومفتشي منطقة آثار القناطر.







وقال د. محمد شعبان معاون وزير الآثار للخدمات الرقمية والمشرف علي الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية، أن اعمال اللجنة شملت تجميع ومراجعة وتدقيق البيانات الأثرية الخاصة بالموقع الأثري، وتدقيق احداثياته، وتوثيق الوضع الراهن له باستخدام التصوير الأثري.





واشارت فايزه أحمد رئيس قسم البحوث الأثرية الاسلامية، إلي أن أهمية المحلج ترجع لكونه وحدة معمارية متكاملة تضم عنابر الصناعة وورش الصيانة، ومعصرة لعصر الزيوت، والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى ثلاث استراحات.





واضافت أن المحلج يقع على بعد 500 متر من ميدان القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وكان يُستخدم لحلج القطن. وقام بإنشائه الخواجة قسطندى ميشل سلفاجوا، عام ( 1312هـ - 1894م) واستغرق البناء ثلاث سنوات تقريباً



