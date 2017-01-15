الأربعاء.. مناقشة كتاب "دع القلق وابدأ الحياة" بمكتبة القاهرة الكبرى

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ندوة ثقافية حول كتاب (دع القلق وابدأ الحياة) للمؤلف ديل كارنيجي، في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، بمقر المكتبة بالزمالك .



وتتحدث الكاتبة سناء عزوز، عن الكتاب وتناقش أهم ما جاء به من موضوعات تعد ذات أهمية لدى جميع أفراد المجتمع وخاصة شريحة الشباب، يدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

وفي الوقت نفسه ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالتعاون مع مؤسسة النيل الأفريقية والإستراتيجية ثالث لقاءات البرنامج الشهرى "إعرف أهلك"; للتعرف على الثقافات الأفريقية للاحتفاء بعام(مصر-أفريقيا) وذلك في السابعة مساء الأربعاء القادم، بمكتبة القاهرة الكبرى بشارع محمد مظهر بالزمالك، للتعريف بثقافة دولة رواندا الشقيقة بحضور سفير رواندا صالح هابيمانا وممثلين من رواندا وكذلك عدد من المهتمين بالشئون الإفريقية من الأشقاء الأفارقة والباحثين والمهتمين المصريين.



