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" سينما الأطفال والشباب " بالهناجر

" سينما الأطفال والشباب " بالهناجر

تاريخ النشر

تستضيف "قاعة السينما" بمركز الهناجر  للفنون فى السابعه مساء الثلاثاء من كل اسبوع خلال شهر يونيو  عروض لافلام الاطفال والشباب تقيمة سفارات دول مجموعة الفيشجراد والتى تضم بولندا، التشيك، المجر، و سلوفاكيا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية .

تبدا العروض فى السابعة مساء الثلاثاء 11 يونيو بفيلم الرسوم المجرى " مدينة القطط" إخراج  بيلا تيرنوفيسكى .

كما يعرض يوم 18 يونيو فيلم الفانتازيا والمغامرات البولندى "الشجرة المسحورة" من تأليف وإخراج اندريه ماليزكا ومن إنتاج 2009  .

وتختتم العروض يوم 25 يونيو بعرض الفيلم التشيكى السلوفاكى " الأطفال الشجعان" اخراج فيرا بليفوفا.


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