" سينما الأطفال والشباب " بالهناجر

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تستضيف "قاعة السينما" بمركز الهناجر للفنون فى السابعه مساء الثلاثاء من كل اسبوع خلال شهر يونيو عروض لافلام الاطفال والشباب تقيمة سفارات دول مجموعة الفيشجراد والتى تضم بولندا، التشيك، المجر، و سلوفاكيا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية .
تبدا العروض فى السابعة مساء الثلاثاء 11 يونيو بفيلم الرسوم المجرى " مدينة القطط" إخراج بيلا تيرنوفيسكى .
كما يعرض يوم 18 يونيو فيلم الفانتازيا والمغامرات البولندى "الشجرة المسحورة" من تأليف وإخراج اندريه ماليزكا ومن إنتاج 2009 .
وتختتم العروض يوم 25 يونيو بعرض الفيلم التشيكى السلوفاكى " الأطفال الشجعان" اخراج فيرا بليفوفا.
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