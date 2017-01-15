نقابة الإعلاميين تحرر محضرا ضد كيان وهمي

حررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة محضرا بقسم شرطة قصر النيل ضد كيان وهمي يحمل اسم نقابة الإعلاميين يقوده شخص يدعى هاني عمارة يدعي أنه نقيب الإعلاميين.



وأوضحت النقابة في بيان اليوم الخميس أن إحدى الخريجات توجهت للنقابة وتحمل معها كارنيه باسم نقابة الإعلاميين وبإمضاء شخص منتحل صفة نقيب الإعلاميين يدعى هاني عمارة ما استلزم تحرير محضر بالواقعة رقمه 4068 لسنة 2019 وجاري تتبع منتحلي الصفة لتقديمهم للنيابة العامة.

وتهيب نقابة الإعلاميين بالمواطنين وخصوصا من يعمل في المجال الإعلامي أو الراغبين في العمل بهذا المجال بالتقدم لنقابة الإعلاميين الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية وهي المنشأة بالقانون 93 لسنة 2016 وعنوانها 8 شارع عائشة التيمورية جاردن سيتي بالقاهرة.

كما تناشد النقابة جموع المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي كيان وهمي أو هوية منتحلي صفة إعلامي على الأرقام التالية: 279345758 - 01096976792 - 01552890420.



