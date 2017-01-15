الأوبرا تقدم أشهر الأعمال المسرحية الغنائية العالمية في أمسيتين

تحيي فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى حفلين متتاليين من إخراج شريف رمضان وذلك في الثامنة مساء بعد غد الخميس ويوم الجمعة المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا.

ويتضمن البرنامج تقديم باقة من أشهر المسرحيات الغنائية العالمية; من بينها "أشعر بجمالي" "حلق بي للقمر" "سهل كالحياة" "أحضره للمنزل" "قصة حب""استطعت الرقص طوال الليل" "النجوم" و"وقتنا" إلى جانب عدد من الأعمال الخاصة بالكريسماس والعام الجديد من بينها :"ليلة ماريا" "ليلة كريسماس جميلة" و"جلجلة الجرس".

الحفل أداء إيمان مصطفى تحية شمس الدين رضا الوكيل منى رفلة وليد كريم جولي فيظي جيهان فايد إنجي محسن هشام الجندي عمرو مدحت تامر توفيق ليلي ابراهيم برهان الدين فاروق أسامة جمال والضيوف نسرين رشدي وبسنت أشرف.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبورتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة كما شارك أعضائها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم.