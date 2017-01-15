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تأجيل تصوير مسلسل "فلانتينو" لأجل غير مسمى

تأجيل تصوير مسلسل "فلانتينو" لأجل غير مسمى

تاريخ النشر

تقرر تأجيل تصوير مسلسل (فلانتينو) للفنان عادل إمام، لأجل غير مسمى، وذلك عقب توقف تصوير العمل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وتم تأجيل التصوير بسبب خلافات بين الشركة المنتجة للمسلسل والمخرج رامي إمام، خاصة بعد خروج المسلسل من السباق الرمضاني، وتأكيد صناع العمل أن المسلسل سيعرض خلال رمضان 2020 .

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وحمدي الميرغني .


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