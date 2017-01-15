بالفيديو.. تعرف على إمكانيات اريال استقبال البث الرقمي

أصبحت الجماهير المصرية تستطيع متابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال البث الأرضي الأنالوج والرقمي والتي سوف تقام في خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وذلك عقب توافر اريال استقبال البث الأرضى الرقمى لدى الموزعين المعتمدين بمصر.







ويتميز الاريال الذي يبلغ سعر الداخلي منه 399 جنيه فقط والخارجي 699 جنيه بمميزات فنية عديدة، حيث أنه من صناعة هولندي، بالإضافة إلى أن قوة استقبال إشارة البث تصل إلى 27 db .. وسهول تركيب بطريقة " plug& play".





كما أن الاريال الداخلي يقاوم عوامل التشويش على الإرسال ولديه إمكانيات للاستقبال من 40 إلى 60 كم من محطة الإرسال بجودة عالية... أمام الاريال الخارجي للمسافات أكثر من 60 كم و حتى 80 .





ويحصل أي مشتري مع الاريال على ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عام بالإضافة إلى 3:5 أمتار سلك مجانا للهوائي الداخلي مقاوم للعوامل الجوية







