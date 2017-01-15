اليوم.."ما وراء تجسيد الفراغ في السينما" في بيت المعمار

يستأنف بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فعاليات صالون العمارة والسينما الشهري، مع المخرج طاهر عبد الغني وندوة بعنوان: "ما وراء تجسيد الفراغ في السينما: دراسة حالة العمران اللارسمي"، وذلك في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.







وتهدف المحاضرة إلى إلقاء الضوء على فكرة التمثيل: لماذا نستخدم هذا المصطلح، وكيف؟ ما هو المفهوم الأساسي للتمثيل السينمائي للفراغ العمراني؟ نلقي نظرة على بعض الأفلام المصرية التي تضمنت العمران اللارسمي من أجل فهم أفضل لهذا الاطار، فمنذ ظهور عصر الحداثة، بدأت حقبة زمنية من التمثيلات التي تنقل الآراء الثقافية والسياسية والاجتماعية بأثر بعيد. تعتبر السينما أهم اختراع ما بعد الحداثة القادر على نقل هذا التأثير عبر مجموعة كبيرة من الناس من خلال المعالجة الفنية للصور التي تجذب أذهاننا.







