بدء أعمال المرحلة الثانية لبطاقات الشرح بطريقة برايل بالمتحف الإسلامي

انتهى متحف الفن الإسلامي بباب الخلق من أعمال المرحلة الأولي لتنفيذ ماكيتات (نماذج) للقطع الأثرية المعروضة بالمتحف باستخدام طريقة برايل، والبدء في أعمال تنفيذ المرحلة الثانية للبطاقات الشارحة للقطع الأثرية باستخدام نفس الطريقة.







وقالت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن عملية تطوير العرض المتحفي داخل جميع متاحف الجمهورية تقع ضمن خطة القطاع بهدف تنمية التواصل المجتمعي وربط مختلف فئات الجمهور بالمتاحف، وقد تم تدشين مبادرة "مبصري القلوب " بعدد من المتاحف مثل متحف الفن الإسلامي ومتحف جاير آندرسون.





ومن جانبة أضاف د. ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، أن المتحف يعد أول متحف يقوم بعمل بطاقات شارحة بطريقة برايل، حيث تم تدشين تلك المبادرة خلال الاحتفال بيوم المتاحف العالمي عام 2018. وتم تنفيذ أكثر من 50 بطاقة شارحة لأهم القطع الموجودة بالمتحف، وجاري استكمال كافة القطع الأثرية.





وأضاف أنه خلال هذا العام انتهى المتحف من تنفيذ ماكتيات لأهم القطع الأثرية باستخدام طريقة برايل، وذلك لتقديم تجربة فريدة وجديدة للمكفوفين يستطيع من خلالها لمس القطعة الأثرية ومعرفة كافة تفاصيلها، مشيرا إلي ان هذه الطريقة ستمكن الزائرين من فاقدي البصر لمزيد من التعرف علي القطع.



