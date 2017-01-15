الليلة.. ختام المهرجان القومي للمسرح بالأوبرا

يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري دورته الثانية عشرة دورة الفنان الراحل كرم مطاوع، في حفل كبير يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم الجمعة، بحضور رئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز، ومديره الفنان إسماعيل مختار.

وتشهد مراسم حفل ختام المهرجان القومي الإعلان عن العروض المسرحية الفائزة بمسابقات المهرجان وهي المسابقة الأولى مسابقة المسرح الكبير والخاصة بعروض المحترفين، والمسابقة الثانية مسابقة مسرح الشباب، والمسابقة الثالثة مسابقة مسرح الطفل، والتي استحدثها المهرجان لأول مرة هذا العام لتشجيع الطفل على العمل المسرحي.

كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة التأليف المسرحي التي تحمل اسم الكاتب الكبير لينين الرملي، ويقدمها المهرجان هذا العام لخلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، وأيضا الإعلان عن الفائز بجائزة فوزي فهمي لأفضل دراسة نقدية نظرية، وأفضل مقال نقدي تطبيقي.



