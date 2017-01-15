"حوار الحجر"معرض فني بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرض "حوار الحجر" للفنانة ميرفت احمد عبد الغني والذي يعبر عن أشكال فنية وتيارات ثقافية عديدة انطلاقاً من رسالة الكلية في نشر الذوق الفني الراقي داخل المجتمع. تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

ويهتم معرض حوار الحجر بالشكل المطلق للصياغات النحتية، وقد لجأت الفنانة إلي صياغة تشكيلات نحتيه عبرت من خلالها عن علاقات تبادلية بين الشكل والفراغ والشكل واللمس وتناغم الكتل النحتية ودلالاتها التعبيرية، التى تؤكد على رؤية الفنانة في محاولة لاستحداث تكوينات نحتية معاصرة.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ان المعارض الفنية تمثل فكرا إنسانيا مصورا يقوم بنقل الأحداث والوقائع من خلال الفن، وتسعي جامعة حلوان إلى أن تكون منارة فنية من خلال كلياتها المتخصصة حيث ترتقي الفنون

بالإنسان كما تنعكس على ثقافة المجتمع وتجعله أكثر تحضرًا وتميزًا وابداعًا.

و أفتتح فعاليات المعرض الأستاذ الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية والاستاذة الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.



