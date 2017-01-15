قصور الثقافة تنظم عددا من الندوات الثقافية والدينية بالإسكندرية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة ببيت ثقافة 26 يوليو بالإسكندرية ندوة بعنوان (كيف ندمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع)، تحدث خلالها محمود عبد الرحمن الأستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية بجامعة الإسكندرية عن كيفية تربية الطفل من ذوي القدرات الخاصة في بيئة صحية وسط أسرة متفهمة، مشيرا إلى أن ثقافة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة لابد أن تكون ثقافة مجتمع بمعنى أن يكون الدمج في كافة المجالات ولا يقتصر على العملية التعليمية فقط.

وأقام قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان "تأثير الحياة السياسية على الفن" قدمها كل من اللواء مجدي البكري وعاطف الجندي ومنى الفؤاد، ناقشوا خلالها العلاقة بين الفن والسياسة على مدى التاريخ وأهمية الفن كقوة ناعمة لدعم الأفكار الإيجابية.

كما نظم بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان: "فضل العشر الأوائل من ذي الحجة" بجمعية مدبر الأمور الخيرية، أوضحت خلالها مسئول المكتبة أنها من أفضل الأيام وفيها تغفر الذنوب ويتقبل الله منها أفضل الأعمال كما يؤدى فيها مناسك الحج وبها أيضا يوم النحر.

كذلك أقيمت محاضرة بعنوان "فضل الوالدين والصفات الواجب التحلي بها" تحدثت خلالها مسئول مكتبة الطفل عن فضل الوالدين ودورهم في تربية الأبناء ورعايتهم مشيرة إلى ضرورة احترام الوالدين والإحسان إليهم.

وفي اللقاء الأسبوعي لجلسات التخاطب بقصر ثقافة برج العرب قامت مسئول التمكين الثقافي بتدريب الأطفال على تقليد حركات الأيدي وكيفية تكوين الجملة الفعلية.



