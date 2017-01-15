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عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة الـ28

عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة الـ28

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يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات دورته الـ 28 مساء غدا الأحد.

يعزف الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساء خلال حفل الختام مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدى مشواره الفنى الطويل منها العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير ابلة حكمت، البخيل وانا وغيرها.

يسبقه عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض المظاهر للعادات والتقاليد في صعيد مصر كما تقدم فرقة توناكى من ناميبيا فقرة فنية تتضمن عدة رقصات وأغنيات فلكلورية.

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