مصر تشارك في مهرجان مكناس للمسرح بالمغرب بعرض "يوم أن قتلوا الغناء"

قال مدير فرقة الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح الفنان شادي سرور إن مصر ستشارك في المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان مكناس للمسرح بالمغرب بدورته الثانية بالعرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" والذي تنعقد فعالياته في الفترة من 28 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر ديسمبر بمشاركة 12 دولة.



جدير بالذكر أن عرض "يوم قتلوا الغناء" - من إنتاج فرقة مسرح الطليعة- حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه وقدم للعام الثالث على التوالي ما بين القاهرة والإسكندرية كان آخرها في شهر نوفمبر الحالي على مسرح الطليعة بالعتبة كما قدم في المعهد العالي للفنون المسرحية وجامعة عين شمس.

وحصل العرض على العديد من الجوائز منها: جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة العاشرة وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحي وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد وجائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الرابعة والعشرين.

ويدور العرض حول صراع ما بين أخوين في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.

والعرض من بطولة ياسر صادق, شادي سرور, طه خليفة, محمد ناصر, ألحان المهدي, هايدي رفعت, حمادة شوشة, أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي, موسيقى أحمد نبيل, ديكور محمد سعد, ملابس مروة منير, تعبير حركي عمرو باتريك , إخراج تامر كرم.



