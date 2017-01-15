بالصور.. استعداد المتحف القومي لنقل المومياوات و التوابيت الملكية

تواصل وزارة الاثار العمل على قدم وسياق بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وذلك لتجهيز وإعداد قاعة العرض المركزية و قاعة المومياوات الملكية قبيل الافتتاح الوشيك لهما واستقبال المومياوات و التوابيت الملكية القادمة من المتحف المصري بالتحرير خلال الشهور القليلة القادمة.





وشمل العمل قاعة العرض المركزي والتى ستعرض بها القطع الأثرية من جميع العصور المصرية المختلفة بدا من عصور ماقبل التاريخ وحتى العصر الحديث، وقاعة المومياوات الملكية والتى ستضم 22 مومياء ملكية و 17 تابوت ملكي سيتم نقلهم في موكب مهيب خلال الشهور القليلة القادمة من المتحف المصري بالتحرير.





ومتحف العاصمة وهي عبارة عن قاعة مالتي ميديا توضح تاريخ القاهرة علي مر العصور والحضارات المختلفة بالإضافة مخزن الفخار، ومخزن المومياوات، ومنطقة بحيرة عين الصيرة.



و بدء وضع فتارين العرض بالقاعات التي سيتم افتتاحها قريبا، بالاضافة إلي عرض أول قطعة أثرية بقاعة العرض المركزي؛ و هي عبارة عن تمثال من الجرانيت الاسود للملك امنمحات الثالث على هيئة ابو الهول.





كما تم ايضا فك قطعتين أثريتين تمهيدا لعرضهما بقاعة العرض المؤقت بالمتحف و التي تم افتتاحها عام ٢٠١٧ بحضور د. أرينا يوكوفا المدير السابق لمنظمة اليونسكو.





القطعة الأولي عبارة عن تمثال صغير لابو الهول تم اكتشافة بمعبد كوم امبو، و القطعة الثانية تمثال لتحتمس الثالث تم اكتشفها في الاقصر.







