عرض مسرحية "بابا حبيبي" في بورسعيد 28 نوفمبر الجاري

قال الفنان حسان العربي إنه من المقرر أن يعرض مسرحيته الجديدة "بابا حبيبي" على خشبة المركز الثقافي ببورسعيد في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.







وأضاف العربي أن "بابا حبيبي" هي مسرحية استعراضية غنائية من تأليف وأشعار سامح الرازقي وألحان ومؤثرات أحمد العجمي واستعراضات أشرف شرف الدين وعمرو عجمي ومحمد أبو صالح.





وتابع العربي أن المسرحية بطولة عدد من نجوم المسرح والسينما والتليفزيون منهم ناصر سيف ومونيا وحسان العربي وبمشاركة نجوم المسرح البورسعيدي السيد زكي ويحيي الدسوقي وهاجر محمد وآلاء مجدي وليلي عبد القادر ومحمود ساسا إضافة إلى نجوم الفرقة الاستعراضية بأكاديمية الأوبرا ببورسعيد.





مسرحية "بابا حبيبي" الإشراف العام ماهر رمضان ومحمد دعية ومن ديكور عمرو ناجح ومساعدي الإخراج مجدي الشناوي ومحمود العربي ومحمد مجاهد والمخرج المساعد السيد زكي وتنفيذ العرض المخرج أحمد عجيبة وإخراج محمد الدسوقي.