مهرجان "كان" السينمائي عام 1939 يوزع جوائزه

تم في فرنسا توزيع جوائز مهرجان "كان" السينمائي الذي ألغي في سبتمبر عام 1939 بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية.



وأقيمت مراسم منح الجوائز في أورليان بصفتها مسقط رأس وزير التربية الفرنسي، جان زيه، الذي بادر إلى عرض أفلام مهرجان عام 1939.

وقال مستشار السفير الروسي لدى فرنسا، ليونيد كاديشيف، الذي حضر مراسم منح الجوائز إن الأفلام السوفيتية المعروضة في المهرجان لقيت تقديرا عاليا من جانب لجنة التحكيم.

ونالت الفنانة السوفيتية الراحلة، مارينا لادينينا، ( 1908 – 2003) جائزة أفضل دور نسائي في فيلم "سائقو الجرارات" الموسيقي للمخرج السوفيتي ، إيفان بيريف.

أما الجائزة الخاصة للجنة التحكيم فمنحت لفيلم "الكسندر نيفسكي" السوفيتي التاريخي للمخرج السوفيتي والعالمي الكلاسيكي، سيرجي أيزنشتاين المشهور بفيلمي"سفينة "بوتيومكين" المدرعة" و"إيفان الرهيب".

ومنح فيلم Mr. Smith Goes to Washington ( السيد سميث قادم إلى واشنطن) للمخرج الأمريكي، فرينك كابيرا، الجائزة الكبرى للمهرجان. أما الفنان جيمس ستيوارت الذي لعب دورا رئيسا في الفيلم المذكور فمنح جائزة أفضل دور رجالي.



