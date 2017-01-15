بالصور..متحف الفن الإسلامي يحتفل بالعام الهجري الجديد

نظم متحف الفن الإسلامي احتفالية كبري اليوم السبت بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1441 ذلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان







تضمنت الاحتفالية فعاليات متعددة منها ورشة لعمل المجموعة الشمسية للفئة الأصغر عمرا من سن ٥ الي سن ١٠ سنوات ، وكذلك ورشة لعمل الاسطرلاب من سن ١٠ الي سن ١٤ سنة، كما تم عرض مسرحية للأطفال عن الهجرة النبوية الشريفة، وفقرة فنية ترفيهية من خلال شخصيات كرتونية يصاحبها رسم بالالوان علي الوجه الأطفال المشاركين بالورش.

كما تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض مؤقت بعنوان (فى فلك يسبحون) لعرض أدوات فلكية علمية يحتفظ بها متحف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وافتتاح معرض لنادي علوم الاطفال بعنوان "أبدع اكتشف" لعرض اختراعات وابتكارات للاطفال





ويستضيف المتحف للمرة الأولى فرقة فرانكو كايرو بقيادة الفنان ياسر أنور والتي تضم مجموعة من الفنانين الشباب لتعود بنا إلي زمن الفن الجميل واغاني التراث من خلال مجموعة أغاني الفنان الكبير الراحل سيد درويش





وسيقيم المتحف على هامش الاحتفالية منتدى علمى بالتعاون مع هيئة تدريس المعهد الموقرة يتخلله مجموعة من المحاضرات النظرية عن علم الفلك والحضارة الإسلامية وورش عمل عملية للتعريف بطريقة عمل الاسطرلاب واستخداماته المتعددة.







