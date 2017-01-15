اليوم.. "ست الدنيا" في بيت السحيمي

يستضيف بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عرض أوبريت "ست الدنيا" لفرقة الشمس التابعة للبيت الفنى للمسرح، والتي تبدأ أولى لياليها مساء اليوم الثلاثاء، والمقرر أن يستمر العرض حتى الخميس 20 يونيو الجاري.







يشار إلى أن فعاليات القطاع تقام في أحد عشر مركزًا للإبداع في القاهرة والإسكندرية، وتتضمن حفلات غنائية وموسيقية، ومعارض فنون تشكيلية وخط عربي، ومعرضًا للحِرف التقليدية، وورشًا فنية للأطفال، وعروضًا مسرحية وسينمائية.







