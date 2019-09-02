متحف محمد علي يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية

في إطار احتفال وزارة الآثار باليوم العالمي لمحو الأمية، واليوم العالمي للمعلمين وبداية العام الدراسي الجديد، ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل يوم الخميس، معرضاً أثرياً مؤقتاً بعنوان " ريشة في دواية" بسراي الاقامة.

وقال الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن تنظيم هذا المعرض جاء في إطار حرص المتحف على مشاركة جمهوره بمختلف الفعاليات العالمية والمحلية، ولما له من اهتمام بالتعليم والخطوط حيث أنه يُعد بمثابة مدرسة للخطوط بشتى أنواعها خاصة الخطوط العربية.

وأوضح ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، أن المعرض يضم مجموعة مختارة من أدوات الكتابة المميزة والمختلفة التي أستخدمها الأمراء من الأسرة العلوية وبعضها كانت تخص أمير القصر محمد علي توفيق، حيث سوف يتم عرض عدد من المحابر الفضيه والمقالم المذهبة والاقلام البوص المميزة والمقاشط والمقصات المحلاة جميعاً بالزخارف المختلفة



