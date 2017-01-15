الأقصر تفتتح الموسم السياحى الشتوي بـ أوبرا عايدة

صرح ثروت العجمي , رئيس غرفة الشركات السياحية فى الأقصر , بأنه يتم الاستعداد المبكر للموسم الشتوى بمحافظتي الأقصر وأسوان والذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر القادم , متوقعا أن يكون هذا الموسم أفضل من سابقه .



وأضاف رئيس غرفة الشركات السياحية - في تصريح اليوم /الأربعاء - أن هناك احتفالية ستقام في العشرين من سبتمبر المقبل في الأقصر , بمناسبة افتتاح خطوط طيران مباشرة, من أوروبا ودول شرق آسيا , حيث ستبدأ أولى رحلاتها فى 24 سبتمبر المقبل بواقع 4 رحلات اسبوعية.. موضحا أن الرحلات ستأتي من فرنسا و(لندن) , كما أن هناك رحلات سيتم اس الأوروبي " الحصول على طيران مباشر للأقصر, وهى المميزات التى يوفرها الطيران العارض أو "الشارتر".

وأضاف أن الموسم الشتوى سيبدأ مع حفلات "أوبرا عايدة" التي تستأنف عروضها بعد غياب ما يقرب من ال` 22 عاما, إلى الأقصر بمعبد "الملكة حتشبسوت " حيث تستعد ساحة المعبد في البر الغربي بمدينة الأقصر لاستقبال 150 مغنيا وعازفا, يمثلون "الأوركسترا السيمفوني " والكورال الوطنى الأوكرانى, يومي 26 و28 من أكتوبر القادم , إلى جانب 40 راقصا مصريا, يشاركون فى الفعالية التى تعكس تاريخ وحضارة مصر .

وأشار إلى أنه من المقرر أن يحضر هذه العروض أكثر من أربعة آلاف من أوروبا, وآسيا, وأمريكا اللاتينية, مما سينعكس إيجابا على الحركة السياحية بداية الموسم الشتوي المقبل.



