وفاة الممثلة الأمريكية فاليرى هاربر عن عُمر 80 عامًا

توفيت الممثلة فاليري هاربر التي فازت بأربعة جوائز إيمي، يوم الجمعة، عن عمر ثمانين عامًا‭ ‬بعد صراع من سرطان الدماغ.

وقالت ابنتها كريستينا كاشيوتي إن، والدتها توفيت صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي)، ورفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

وفازت هاربر بثلاث من جوائز إيمي عن أدائها دور الناشطة النسوية الصغيرة رودا مورجنسترن في المسلسل التلفزيوني الكلاسيكي في سبعينات القرن الماضي "ذا ماري تايلر مور شو".

وكانت هاربر كشفت لمجلة بيبول في مارس 2013 عن إصابتها بسرطان السحايا، وهي خلايا سرطانية في غشاء الدماغ.

لكنها عاودت الظهور بشكل مفاجئ بعد تشخيص الأطباء إصابتها بذلك المرض عام 2013 وأبلغوها بأنه لم يعد لها في الحياة سوى شهور فحسب.

وبعد سبعة أشهر فقط شاركت في برنامج "دانسينج ويز ستارز" (الرقص مع النجوم)، وفي عام 2015 ظهرت في المسرحية الفكاهية "تو بروك جيرلز" (فتاتان من بروك).



