انطلاق المهرجان الدولي للتصوير بالشارقة بمشاركة 357 مصورا عالميا

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمشاركة أكثر من 357 مصورا عالميا، في 19 سبتمبر الجاري، ولمدة خلال 4 أيام، يقدم خلالها أكثر من 1112 صورة في 38 معرضا فرديا، و8 معارض جماعية، تروي جميعها سيرة الحياة بتفاصيلها المكثفة.

وينظم الحدث 33 جلسة حوارية ونقاشية، و17 ورشة عمل يقدمها 10 من ألمع المصورين العالميين، الذين يستعرضون تجاربهم الإبداعية، إلى جانب استضافة 21 من الخبراء والمتخصصين في مجال التصوير الفوتوغرافي من كبرى الوكالات والمؤسسات الصحفية والشركات الرائدة في صناعة المعدات ومستلزمات التصوير.

وقال رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي- خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين- إن المهرجان يفتح وللعام الرابع أبوابه أمام مبدعي العالمي في مجال التصوير الفوتوغرافي ليعيشوا تجارب جديدة مع الصورة، ويلتقوا جميعا في مساحة واحدة تضم آلاف التجارب والحكايات، ويقدموا إبداعاتهم ويعرفوا بها.

وتابع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "عملت الشارقة ولا زالت على تكريس الفنون كسبيل للحوار الإنساني، ونحن في إكسبوجر نؤمن بأن الصورة لغة عالمية تروي الجمال وتؤكد عليه، وتقف شاهدة على الكثير من الأحداث التي تمر في الحياة، لهذا يؤكد المهرجان من خلال استضافته لنخبة من ألمع المصورين العالميين على دور الصورة في تغيير المفاهيم والقيم والتعريف بحضارات وثقافات الشعوب، لما لها من قوة كبيرة في كشف الحقيقة، وتوثيق الجمال، ونشر الخير والسلام".

وأشار إلى أن المهرجان يدعو جميع المصورين حول العالم إلى تكريس ثقافة الإبداع وتقديم صور تطرح القضايا وتعالجها في آن معا بالقول: "اخترنا أن يحمل شعار دورة هذا العام بعدا شاملا، ليكون رسالة واضحة وصادقة لجميع المصورين تحثهم للبحث عن مواضيع تسهم في لفت أنظار العالم للقضايا الإنسانية الكبرى، وتدعوهم لتقريب الحقيقة، وتسجيل تجارب عيشنا وتوثيق ذاكرة بلادنا".

بدوره، أوضح مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، أن المهرجان رسخ مكانته كملتقى عالمي يجمع رواد التصوير والهواة والجمهور المحلي الشغوف بهذا النوع من الفنون، ويفتح المجال أمامهم للتحاور وتبادل الخبرات والمعارف للارتقاء بهذا المجال.

وتابع: "في كل عام يؤكد إكسبوجر على أهمية التصوير الفوتوغرافي، ودور الصورة في مختلف مجالات الحياة، التي تتطرق لها المعارض الفنية المصاحبة، وسلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل التي يقدمها نخبة من المصورين العالميين وخبراء التصوير، من مبدعين يبحثون وطيلة أيام الحدث عن جملة الأسباب التي تدفع المصورين الصحفيين للاستمرار في الذهاب إلى مناطق الصراعات، وموطن الكائنات الحية، رغم المخاطر المحيطة بهم وغيرها من المواقف".

وأكمل: "يسلط المهرجان الضوء من خلال 1112 صورة على الكثير من القضايا والحكايات مثل الاهتمام بالبيئة وحمايتها، ويستعرض التجارب الجديدة التي يخوضها المصورون من خلال 46 معرضا متخصصا، منها 38 فرديا، و8 جماعية، يقدمها 206 مصورين من مختلف أنحاء العالم".



