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فيلم "بين بحرين" يحصد جائزتين في مهرجان بروكلين

فيلم "بين بحرين" يحصد جائزتين في مهرجان بروكلين

تاريخ النشر

نجح فيلم بين بحرين في حصد جائزتين في المسابقة الرسمية لمهرجان بروكلين والتي أعلنت مساء أمس في الحفل الختامي للمهرجان حيث ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي للمخرج أنسطلبة وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو للكاتبة مريم نعوم

ومن الجدير بالذكر أن فيلم  بين_بحرين من إنتاج شركة أكسير،  قد حصد جائزتين بمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

وهو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء التنمية.


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