"الآثار" تتابع تطور الاعمال في متحفي كفر الشيخ وطنطا القومي

في اطار خطة وزارة الآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية المغلقة في جميع انحاء الجمهورية، قرب الانتهاء من مختلف الأعمال في متحفي كفر الشيخ وطنطا القومي تمهيدا لافتتاحهما قريبا.

وأكدت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن الأعمال تسير علي قدمٍ وساق، وأن متحف كفر الشيخ جاري العمل به لاستكمال اختيار القطع الأثرية الخاصة به طبقاً لخطة العرض المتحفي والتي من المقرر أن تضم قطع أثرية ترجع لعصور مختلفة، مما يساهم علي ايضاح وتعزيز الدراسة لطلاب جامعة كفر الشيخ والملاصقة للمتحف.

واضافت، أنه جاري ايضاً اعمال اعداد وتجهيز فتارين العرض المتحفي مشيرة إلى التعاون الغير مسبوق لمحافظة كفر الشيخ مع الوزارة لإنجاز المشروع.

أن متحف كفر الشيخ يقع علي مساحة 5000 متر مربع بأرض حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، حيث أصدر محافظ كفر الشيخ قراراً بإهداء هذه الأرض إلي وزارة الآثار لإقامة المتحف .

وفي نفس السياق اشارت صلاح، إلى أن فريق عمل العرض المتحفي يعكف حالياً علي الانتهاء من تجهيز فتارين العرض الخاصة بمتحف طنطا القومي، و أنه وقع الاختيار علي مجموعة من القطع الأثرية الموجودة في مخازن تل الفراعين وجاري نقلها ليتم عرضها بالمتحف لإثراء العرض المتحفي، لافته إلى أن مبني المتحف يتكون من خمسة طوابق، تم تخصيص الطابق الأول للخدمات، والطابق الثاني والثالث لعرض القطع الأثرية، والطابق الرابع مخصص للمكاتب الإدارية الخاصة بموظفي المتحف، أما الطابق الخامس فبه قاعة للمحاضرات والمؤتمرات.

واوضحت أن سيناريو العرض المتحفي ينقسم إلى قسمين؛ القسم الأول يضم الأكتشافات الأثرية للحفائر التي تمت بمحافظة الغربية، والقسم الثاني يضم القطع التي ترمز للحياة اليومية والبعث والخلود.

وجدير بالذكر أن متحف طنطا القومي يعد المتحف الأثري الوحيد الموجود المحافظة، ويضم 8579 قطعة أثرية من مختلف العصور والتي تتنوع بين العصور الفرعونية والرومانية واليونانية، وهو مغلق منذ عام 2000.















