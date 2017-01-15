جامعة عين شمس تستضيف غدا مؤتمر الدراسات الصينية الإفريقية





تستضيف جامعة عين شمس غدا الاحد الدورة الثانية لمؤتمر الدراسات الصينية الإفريقية بالتعاون بين مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بالجامعة و معهد الدراسات الإفريقية بجامعة جوانجو الصينية تحت رعاية أ. د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و رئيس مجلس إدارة مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير.





صرحت بذلك أ. د. إسراء عبد السيد مدير مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير و مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة عين شمس، و أضافت أن المؤتمر يهدف إلى توطيد أواصر التعاون الصيني الإفريقي فى مختلف المجالات الاقتصادية واللوجيستية والطبية والهندسية والأكاديمية والمشاريع البحثية وغيرها خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي هذا العام و حرص جمهورية الصين الشعبية على مد جسور التعاون مع مختلف الدول الإفريقية وبناء مسار لتنمية العلاقات المستقبلية مع دول إفريقيا في إطارالتنسيق بين مبادرة الحزام والطريق وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 واستراتيجيات التنمية الخاصة بدول أفريقيا.





و أشارت إلى أن اختيار جامعة عين شمس لاستضافة هذا المؤتمر ، جاء بترشيح من اتحاد الدراسات الصينية الإفريقية، حيث تم اختيار الجامعة التي تعد عضو مؤسس للاتحاد ، نائبة لرئاسة الاتحاد خلال فاعليات الدورة الأولى للمؤتمر و التي أقيمت في أكتوبر الماضي .







