رامي عياش يطرح ألبومه "قصة حب"

طرح الفنان رامي عياش ألبومه الجديد "قصة حب" في الأسواق، وذلك بعد قيامه بتحضيرات أغنياته منذ فترة طويلة.

يضم الألبوم 10 أغنيات مختلفة اللهجة ما بين المصرية واللبنانية.

والأغنيات هي:

"قصة حب" ..كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

"وصفولي عيونك".. كلمات نبيل أفيوني وألحان نور الملاح وتوزيع جان ماري رياشي.

"حابب".. كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

"بعقلين".. كلمات معتصم حمزة وألحان بهاء حمزة وتوزيع ستوديو رامي عياش، وضياء حمزة.

"بالأفراح".. كلمات سليم عساف وألحان رامي عياش وتوزيع ستوديو رامي عياش.

"أم الدنيا".. كلمات سليم عساف وألحان رامي عياش وتوزيع دانى حلو.

"ساعة الغروب".. كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامي وتوزيع خالد نبيل.

"لو أحلامي".. من كلمات سما، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

"عمر جديد".. كلمات كاترين معوض وألحان رامي عياش وتوزيع دانى الحلو.

"ياسكاكر السكر".. من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق.

الجدير بالذكر، أن رامي عياش كان قد قام بتصوير أغنيتين من ألبومه الجديد الأولى وهي "قصة حب" بتوقيع المخرج فادي حداد، وتم التصوير فى بيروت، وظهر عياش في الكليب، بشخصية ميكانيكي سيارات، وأجاد فى تمثيلها وقد لاقت الشخصية إعجاب الكثيرين من الجمهور حتى أن البعض منهم طالبوه بالاستمرار فى مجال التمثيل، وتقترب الآن أغنية "قصة حب" من 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

ومنذ أيام تم طرح فيديو كليب جديد للنجم رامي عياش وهو "ياسكاكر السكر" ومفاجأة الكليب مشاركة نجمة الاستعراض الفنانة فيفي عبده فى تصويره وقدمت فاصلا من الرقص بمصاحبة مجموعة من الموديلز، وتم التصوير أيضا في بيروت مع المخرج المبدع فادي حداد، وحاليا يحقق الكليب نجاحا كبيرا ويقترب من المليون الثالث على اليوتيوب.

ألبوم "قصة حب" إنتاج شركتى "مزيكا وعالم الفن"، وكان رامي عياش قد صرح في المؤتمر الصحفي الذي عقد بشركة "مزيكا" أثناء توقيعه بأن هذا الألبوم هو "الأهم فى حياته الفنية"، كما أكد على سعادته بتعاقده مع المنتج محسن جابر، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر هذا الأمر حتى جاءت الفرصة.



