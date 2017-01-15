افتتاح معرض "الفن التشكيلى المصرى السودانى" فى مركز رامتان الثقافى

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفن التشكيلى المصرى السودانى، بمركز رامتان الثقافى، يوم الأحد 17 نوفمبر، فى تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن ضمن الفنانين المشاركين، أحمد عبد العزيز وسعاد عبد الرسول، وأشرف زكى، وسعيد كامل، وأليس إسحق، وسمير عبد الفضيل، وجرجس بهيت، وشيرين البارودى، وعبير السيد، وصلاح المر، وعلاء نبيه، وطه عشماوى، وعماد إبراهيم، ومحمد الطحان، وفارس أحمد، ومعتز كمال، وفاهان طليبان ومنى عليوة.

وأصدرت وزارة الثقافة المصرية عام 1992 قرارًا، بتحويل فيلا طه حسين "رامتان"، إلى متحف بهدف تخليد ذكراه، كأحد رموز الثقافة العربية فى القرن العشرين.

ويتكون مركز رامتان الثقافى من طابقين يحتوى الأول على قاعة متعددة الأغراض ومجهزة للسماح بتوظيفها بشكل جيد لإقامة الندوات والمحاضرات والمعارض، ويحتوى الطابق الثانى على قاعة إطلاع ودراسة وغرفة بنك المعلومات.



