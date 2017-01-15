المخرج خالد جلال رئيسا للإنتاج الثقافي لمدة عام آخر

أصدرت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم, اليوم /الإثنين/, قرارا بالتجديد للمخرج خالد جلال, لرئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي لمدة عام آخر. من جانبه وجه المخرج خالد جلال الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم على ثقتها الكبيرة وقال إن هذه الثقة تحمل على عاتقه بذل المزيد من الجهد والوقت والسعي إلى تقديم الخدمة الثقافية بكثافة على مدار العام حتى تصل إلى كافة طبقات المجتمع.



وقد شهد القطاع خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات الهامة منها " تكريم رمزا من رموز نصر أكتوبرإقامة برنامج هل هلالك لمدة يوم خلال شهر رمضان الماضي مجانا للجمهور, مجموعة من الورش الفنية بمكتبة الحضارة الإسلامية ومكتبة القاهرة الكبرى, مسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية للشباب, تكريم أسماء رموز ثورة ضمن احتفالات مئوية الثورة, اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافي الذي يناقش أهم قضايا الوطن".

يذكر أن "خالد جلال" حصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب وعندما قرر العودة عينه وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 عاما وكان أصغر مدير فرقة في هذا الوقت.

كما تولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني, ثم رئاسة مسرح الغد ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية ثم رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي منذ عام 2015 وحصل علي جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات في مهرجانات دولية وقومية.



