فتح باب الترشح لمسابقة نجيب محفوظ للرواية 2019

فتح المجلس الأعلى للثقافة باب الترشح لجائزة نجيب محفوظ, والتي تمنح في فرعين, هما الرواية المصرية والرواية العربية ويحصل الفائز في كل فرع على 75 ألف جنيه.

تمنح الجائزة للروايات المنشورة في عامي 2017 و2018 ويشترط ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها إلى جائزة أخرى قبل إعلان النتيجة, وألا يكون العمل فاز من قبل في مسابقة أخرى. يقدم المتسابق أربع نسخ من الرواية وآخر موعد لتلقي الطلبات هو 31 أكتوبر 2019, وتسلم النسخ باليد إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة أو بالبريد على عنوان المجلس: القاهرة, 1 شارع الجبلاية, الأوبرا, الجزيرة, المجلس الأعلى للثقافة.



