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عازفو البيانو والكمان الروس تأهلوا للدور النهائي في مسابقة "تشايكوفسكي

عازفو البيانو والكمان الروس تأهلوا للدور النهائي في مسابقة "تشايكوفسكي

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تأهل 6 فنانين من عازفي الكمان في روسيا وبلجيكا والولايات المتحدة والتشيك وكوريا الجنوبية للدور النهائي في مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية.

وبينهم عازفا الكمان الروسيان، أيلان بريتشين، وسيرجي دوجادين.

وكان 7 فنانين من عازفي البيانو قد تأهلوا قبل ذلك للدور النهائي في المسابقة وبينهم 3 روس وهم قسطنطين يميليانوف، دميتري شيشكين، أليكسي ميلنيكوف، وذلك إلى جانب عازفي البيانو من الصين وفرنسا والولايات المتحدة واليابان.

يذكر أن الدور النهائي لمسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية سيقام في 25 – 27 يونيو بموسكو.

وتعقد المسابقة دوريا كل أربعة أعوام في روسيا، وقبلها الاتحاد السوفيتي، ويعود تاريخ الدورة الأولى للمسابقة إلى الفترة من 18 مارس – 13 أبريل عام 1958.

أما المسابقة الـ16 الحالية فتقام في الفترة ما بين 17 و29 يونيو الجاري في موسكو وبطرسبورج حيث يتسابق إلى جانب عازفي البيانو والكمان عازفو الفيولونسيل والآلات الموسيقية النحاسية والخشبية وفنانو غناء الأوبرا.


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