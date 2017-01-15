"الأعلى للإعلام" يشارك في تدشين مبادرة "إعلام من أجل التنمية المستدامة

شارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في احتفالية منظمة الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد ديكاتسون المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بتدشين مبادرة "إعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة".







وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة مع الإعلام المصري ورفع مستوى مشاركته في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف العالمية، حيث تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء 17 ورشة عمل للإعلاميين حول أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة قبل سنوات.





ومثل المجلس في الفعالية عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، وحضرها رؤساء تحرير عدد من ووسائل الإعلام المصرية.



