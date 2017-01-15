"مدينة الكتاب" تختتم فعاليات الدورة الثامنة في ميلان

اختتمت الدورة الثامنة من "مدينة الكتاب ميلانو" في ميلان الإيطالية فعالياتها بعد إقامة نحو 1600 فعالية مجانية تنوعت بين اجتماعات وجلسات قراءة ومعارض ومعامل فنية من مختلف دول العالم.



وشارك في الدورة الثامنة التي تضمنت مبادرات في جميع أنحاء المدينة أكثر من 300 مؤلف في فعاليات أقيمت في 300 موقع مختلف في ميلان بينهم 1400 فصل دراسي وساعد في نجاحها 400 متطوع عملوا لمدة 5 أيام متصلة منذ افتتاح "مدينة الكتاب", الأربعاء الماضي.

وأشار منظمو أحد أكبر الفعاليات الثقافية السنوية في ميلان إلى أن "الإدماج" كان الموضوع الرئيسي للدورة الثامنة من "مدينة الكتاب" ليس فقط عبر نهج المنظمين في الحرص على انخراط كل منطقة وجزء من المدينة لكن كذلك من ناحية المنظور إلى العالم كله ومشاركة مؤلفين من مختلف الدول.

وركزت الدورة الثامنة من "مدينة الكتاب" هذا العام على إفريقيا ومختلف السياقات في القارة السوداء حيث كان ضمن المتحدثين الكاتب المسرحي النيجيري الحائز على جائزة نوبل وولي سوينكا والروائيتان النيجيريتان شيماماندا نجوزي أديتشي وليونورا ميانو.



