"الإسكندرية السينمائي" يزيح الستار عن بوستر الدورة ال 35

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط, برئاسة الناقد الأمير أباظة, عن بوستر دورته ال`35 التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل, تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة, والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.







وقام بتصميم البوستر الفنان محمد الكومي, وفكرته عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي ضخم على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة, منعكسا عليها ضوء الشمس الذي يمنحها شكلا مبهرا, كما استخدم مصمم البوستر اللون الذهبي المرصع بالجواهر الذي رسم به السفينة والشريط السينمائي ليكون أيضا نفس لون اسم المهرجان.



