ثقافة الطفل يحتفى بالأراجوز بمناسبة مرور عام على إدارجه باليونسكو

بمناسبة مرور عام على إدراج فن الأراجوز على أجندة اليونيسكو للصون العاجل للتراث العالمى، للحفاظ على الأراجوز والعرائس التقليدية من الاندثار، يقيم المركز القومي لثقافة الطفل ضمن احتفالاته بأعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر احتفالا باليوم العالمي للأراجوز، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بشارع قدري بالسيدة زينب، يوم الخميس 28 نوفمبر الجارى.

ويأتي الاحتفال ضمن توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بضرورة الاهتمام بهذا الفن، وهو ما بدأته العام الماضي بتشكيل لجنة لتقديم ملف الأراجوز إلى اليونسكو، وتم إدراج الملف واعتماد يوم 28 نوفمبر اليوم العالمي للأراجوز.

وقد بدأ المركز الإعداد لهذا الاحتفال منذ أكثر من شهر بإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، حيث يتضمن الاحتفاء بلاعبي الأراجوز المصريين الشعبيين، وتكريمهم لدورهم الرائع في الحفاظ على هذا التراث، وعلى رأسهم اسم شيخ لاعبي الأراجوز الراحل عم صابر المصري، والذي وافته المنية في شهر أكتوبر الماضي، وصلاح المصري من أقدم لاعبي الأراجوز، ومن جيل الوسط عمرو الجيزاوي وسيد السويسي.

واوضح الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز، أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب سيتم إصدار كتاب "شهادات وتجارب" للمبدعين الذين عملوا في فن الأراجوز تحرير أحمد عبد العليم، و ستقام ندوة متخصصة عن فن اﻷراجوز يديرها اد.أحمد مرسى أستاذ اﻷدب الشعبى، كما سيتم نشر مسرحية "اﻷراجوز الكسﻻن" للكاتب السيد فهيم، وسيقوم المخرج أحمد إسماعيل بتقديمها على خشبة المسرح.

وأضاف "ناصف"، أنه بهذه المناسبة سيوزع مجانا كتاب "اﻷراجوز المصرى" الذي صدر في وقت سابق بالمركز، كما أن الاحتفال سيتضمن عرض 4 نمر للأراجوز الشعبي لفنانين من مختلف محافظات مصر، كما سيتم تدشين ورشة دائمة لتعليم فن الأراجوز بالحديقة الثقافية بإشراف الفنان ولاعب الأراجوز ناصر عبد التواب الذي شارك في تحرير كتاب "شهادات وتجارب"، وسيتم عمل مسيرة لمائة عروسة للأراجوز بشارع قدري أمام الحديقة الثقافية.

وأكد رئيس المركز على الإعلان عن مفاجأة في عالم الأراجوز لشاب عمره 20 عاما سيقدم نمر الأراجوز بالكامل، وهو ما يعد بمثابة حفاظ حقيقي على هذا الفن من الاندثار وتناقله من جيل الكبار لجيل الشباب.