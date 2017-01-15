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غدا.. رئيس الأوبرا يفتتح معرض طلاب مركز تنمية المواهب

غدا.. رئيس الأوبرا يفتتح معرض طلاب مركز تنمية المواهب

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يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية,  معرض نتاج طلاب مركز تنمية المواهب في فن الرسم, غدا الأحد بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا ويستمر حتي 12 سبتمبر الجاري, وذلك حرصا من الأوبرا على تنمية المواهب الفنية وإتاحة الفرصة للشباب لعرض إبداعاتهم.

ويستضيف المعرض ثلاثة من الشباب من ذوي الإعاقة البصرية الذين لم تمنعهم إعاقتهم البصرية من التعبير عما يجول بفكرهم ووجدانهم الفني من خلال رسم لوحات فنية تعبيرية.
جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تحرص على تنمية المواهب الفنية لدى الأطفال ودفعهم إلى تلقي مختلف مجالات الفنون وتنمية قدراتهم على التشكيل والتكوين من خلال استخدام خامات مختلفة,حيث تنظم إدارة المعارض بدار الأوبرا,ورشا فنية للأطفال لتعليمهم الفنون التشكيلية المختلفة. 


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