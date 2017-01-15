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تامر عاشور يحيي حفلا على المسرح المكشوف في الأوبرا.. غدا

تامر عاشور يحيي حفلا على المسرح المكشوف في الأوبرا.. غدا

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يُحيي النجم الشاب تامر عاشور، وفرقته، حفلا، في الثامنة من مساء غد، الجمعة (14 يونيو)، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى على المسرح المكشوف، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ويتضمن الحفل مختارات من اعماله القديمة والحديثة منها بيت كبير ، قالولي نسيك ، عشت معاك حكايات , كلموها عني , كرهيني فيكي , انت اخترت , اجمل حلم ، أيام ، حبيبي أنت ، مشوفناش خير ، من غير ما أحكيلك ، قولوله سماح ، ده حكاية ، متختلفيش ، في بالي ، بقالي زمان ، سلام , مرة وخلصانة الحكاية .

من جهته، ابدى تامر عاشور سعادته للمشاركة فى انشطة وفعاليات دار الاوبرا المصرية مؤكدا الفخر بتقديم حفل فى اهم صرح ثقافى بمصر والشرق الاوسط.

واعتبر لقائه بجمهوره على المسرح المكشوف حدثًا مضيئًا فى مشواره الفنى.


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