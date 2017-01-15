كتاب جديد لمايكل أوين يشعل خلافا مع آلان شيرار على "تويتر"

أثار كتاب جديد لنجم كرة القدم الإنجليزية السابق مايكل أوين خلافا كبيرا مع أسطورة نيوكاسل يونايتد آلان شيرار على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".







وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء أن أوين ادعى في كتابه "استعادة للذكريات.. حياتي وزمني" بأن انتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى نيوكاسل في 2005 كان بمثابة "خطوة للوراء نادم بالفعل عليها".





واعتبر أوين (39 عاما) في كتابه أيضا أنه كان ينبغي عليه العودة لليفربول الذي يعشقه وليس الذهاب إلى نيوكاسل, الذي يرى أنه ناد كبير فقط من ناحية كثرة المشجعين والاستاد.





ورد شيرار عبر "تويتر" بنشر تصريح سابق لأوين يؤكد فيه أنه كان ينتظر الاعتزال بفارغ الصبر في آخر 6 أو 7 أعوام من مسيرته الكروية وكتب : "نعم مايكل, كنا نعتقد ذلك أيضا عندما كنت تتقاضى 120 ألف جنيه إسترليني".





ليرد أوين على نفس التغريدة قائلا: "لست متأكدا مما إذا كنت بهذا الانتماء لنيوكاسل مثلما تظهر, أتذكر بأنك كنت على وشك التوقيع لليفربول بعدما أجلسك السير بوبي روبسون على مقاعد البدلاء وحاولت فعل كل شيء من أجل ترك النادي".





وأشارت "بي بي سي" إلى أن جانبا كبيرا من خلاف النجمين السابقين للمنتخب الإنجليزي , يرجع السبب فيه إلى هبوط نيوكاسل في 2009 إلى دوري القسم الثاني في إنجلترا حيث كان شيرار مديرا فنيا مؤقتا للفريق الذي هبط بالفعل لينتقد المدرب لاعبه آنذاك أوين الذي شعر بأنه "كبش فداء".







