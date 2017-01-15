غدا.. افتتاح معرض "المسرح فى صورة" بالهناجر

يفتتح رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، غدا الخميس، معرض نتاج ورشة "المسرح فى صورة"، وذلك في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



وذكر القطاع - في بيان اليوم الأربعاء - أن الورشة تأتي في إطار اهتمام وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالورش الفنية للمساهمة في خلق أجيال جديدة من المبدعين، وقد أقيمت ورشة المسرح فى صورة من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع التى يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، فى الفترة من 17 حتى 31 أغسطس الماضى بمركز الهناجر للفنون.

وتم تدريب 10 من المصورين المشاركين بالورشة على تقنيات تصوير الأعمال المسرحية، لتصوير المسرحيات بطريقة أكثر احترافية، والمعرض الذى هو نتاج هذه الورشة يضم صورا لمجموعة من العروض المسرحية التى عرضت خلال فترة إقامة الورشة.



