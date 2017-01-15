بعد وفاة فاروق الفيشاوي.. مجدي كامل ينضم لأسرة مسرحية "الملك لير"

انضم الفنان مجدي كامل إلى أسرة مسرحية "الملك لير"، بطولة الفنان يحيى الفخراني، حيث بدأ كامل إجراء بروفات مكثفة مع المخرج تامر كرم لشخصية "كنت"، بينما انتقل الفنان القدير احمد فؤاد سليم لتقديم دور "جلوستر" منذ الجولة الخارجية للمسرحية بموسم جدة، وذلك وقت بداية الأزمة الصحية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

ويشارك في بطولة المسرحية رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم وترجمة فاطمة موسى.



