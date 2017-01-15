عرض أفلام السينما المستقلة غدا بمركز إبداع الإسكندرية

يعرض مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، غدا السبت، أفلام نادي السينما المستقلة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.



تتضمن العروض أفلام، هي الفيلم التسجيلي "جوه الصندوق"، إخراج ايلاف خالد، وليلي شاهين، والفيلم الروائي القصير "التخته" للمخرج عمرو وهبان، والفيلم الروائي القصير "واحد" إخراج محمد هاني، وفيلم "أيام كالريحان"، إخراج آية التركي، خشوع الجوهري، الفيلم التسجيلي "بلاد الذهب" إخراج مروة الشرقاوي، والفيلم التجريبي "ذاكرة" إخراج خشوع الجوهري. يعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد لمناقشتها مع الجمهور.



