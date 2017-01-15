مستغانمي تكشف حصولها على لجوء إنساني عند الأيتام منذ 10 سنوات

كشفت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغماني عبر "تويتر" أنها "قضت 10 سنوات من عمرها منذ توفيت والدتها برفقة الأيتام" ونشرت صورا لها برفقة الأطفال الصغار الذين أوت إليهم.

وكتبت "مستغماني": "حين توفيت والدتي رحمها الله ليلة 27 من رمضان، قررت أن أواجه حزني بقضاء العيد مع 20 يتيما أتكفل بهم منذ 10 سنوات في المنيعة بولاية غرداية، ولم يحدث أن التقيت بهم سوى عبر المراسلات، كان لقاء تحت رعاية مؤسسة FOREM لرعاية الأيتام التي وثّقت الزيارة للحث على تبني 1000 يتيم".



